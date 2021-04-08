Спорт

Пилот из Еревана станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Еревана (Армения) Наири Барсегян заявился на участие в соревнованиях Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.

По положению этого мероприятия, иностранные пилоты могут участвовать в абсолютном международном зачете Кубка Дружбы и зачете Кубка города Великие Луки по воздухоплаванию. Для пилотесс список наград расширен специальным женским зачетом Кубка княгини Ольги, учрежденного региональной администрацией. Для россиян же главным соревнованием будет 26-й Чемпионат России по воздухоплаванию, проводимый с санкции федерации воздухоплавания России, сообщает ВТРК.

Армянская команда 37-летнего аэронавта Наири Барсегян не в первый раз приедет соревноваться с россиянами. Пилот насчитывает более 600 часов общего налета.