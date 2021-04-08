Соревнования по спортивному ориентированию стартовали в Пскове

Соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» стартовали сегодня, 16 апреля, в Пскове. В масштабном мероприятии в этом году принимает участие порядка 800 человек, сообщил на своей Instagram-странице вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрий Сорокин.
На чемпионат заявились 100 команд из СЗФО и центральных регионов России, в том числе из Пскова, Мурманска, Архангельска, Брянска, Твери, Смоленска и Великого Новгорода. Возраст спортсменов - от 9 до 80 лет.
На протяжении трех дней они будут сражаться за звание лучшего ориентировщика.
Фото с Instagram-страницы Юрия Сорокина