Спорт

Соревнования по спортивному ориентированию стартовали в Пскове

Соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» стартовали сегодня, 16 апреля, в Пскове. В масштабном мероприятии в этом году принимает участие порядка 800 человек, сообщил на своей Instagram-странице вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «‎Единой России» «‎Детский спорт» Юрий Сорокин.

«Для нашего региона соревнования по спортивному ориентированию имеют особое значение, ведь это один из самых массовых видов спорта в Псковской области. Наша задача, чтобы этот чемпионат развивался и привлекал как можно большее число участников, поэтому я за счет личных средств ежегодно оказываю поддержку этим соревнованиям. Желаем всем спортсменам здоровья и успешного прохождения дистанций!» - отметил он.

На чемпионат заявились 100 команд из СЗФО и центральных регионов России, в том числе из Пскова, Мурманска, Архангельска, Брянска, Твери, Смоленска и Великого Новгорода. Возраст спортсменов - от 9 до 80 лет.

На протяжении трех дней они будут сражаться за звание лучшего ориентировщика.

Фото с Instagram-страницы Юрия Сорокина