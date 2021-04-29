Спорт

Сектор для метания появится на псковском стадионе «Электрон»

Сектор для метания появится на псковском стадионе «Электрон». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, рассказывая о планах по развитию территории разрушающегося стадиона.

«У муниципалитета есть на территории стадиона небольшой участок — футбольное поле с трибуной. Старую трибуну демонтировали, и правильно сделали. Летом попытаемся восстановить там какие-нибудь дополнительные функциональные зоны», - рассказал гость студии. В частности, обсуждается вариант укладки футбольного газона, чтобы люди могли «не грязь месить, а нормально в футбол играть». Также планируется разбить на территории стадиона сектор для метания (с такой просьбой ранее обратились атлеты) и дорожки для занятия скандинавской ходьбой.

В глобальном плане Александру Коновалову считает необходимым возведение открытого физкультурно-оздоровительного комплекса или футбольного манежа. Обсуждаются варианты развития территории «Электрона» в рамках программы Российского футбольного союза.

Также гость студии рассказал о 98% строительной готовности стадиона «Машиностроитель» после реконструкции. Сейчас подрядчик «ловит погоду», чтобы доделать дорожки. Кроме того, остались незначительные работы в подтрибунных помещениях, которые не оказывают влияния на срок сдачи объекта.

«Основная проблема сейчас — приемка работ. Сметчики читают огромные тома с исполнительной документацией. Объект с объемом работ в более 700 млн рублей, при том, что каждый гвоздик и винтик должен быть осмечен, требует щепетильного внимания», - подчеркнул замглавы администрации Пскова.

Также он напомнил, что на днях сити-менеджер Александр Братчиков провел совещание с сотрудниками, которые отвечают за надзор и техническую приемку стадиона. «По итогам совещания стало понятно, что нерабочих майских дней у них не будет», - заключил Александр Коновалов.