Спорт

Михаил Ведерников осмотрел новый стадион в Дно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новый стадион, построенный в рамках проекта «Газпром - детям», в городе Дно сегодня, 14 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Спортивный объект также осмотрели председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова, глава Дновского района Михаил Шауркин и другие представители местной администрации.

Сегодня на стадионе прошли соревнования по дворовому футболу, баскетболу и волейболу. Новый спортивный объект оснащен соответствующими спортивными площадками. Кроме того, на нем предусмотрена яма для прыжков в длину, трибуны, спортивные снаряды и беговые дорожки.

Руководитель футбольного клуба «Локомотив» города Дно Валерий Григорьев рассказал корреспонденту ПЛН, что соревнования приурочены к Дню физкультурника, который празднуют 14 августа.

«В чемпионате по дворовому футболу участвуют четыре смешанных команды детей 2013 - 2010 годов рождения. По итогу победители и призеры получат медали и кубки», - пояснил он.

Кубки предусмотрены и для спортсменов, которые сегодня соревнуются в игре в волейбол и баскетбол, но количество команд там меньше - по две в каждом виде.

В нескольких метрах от нового стадиона находится старый. Его планируют демонтировать.