Спорт

Григорий Стороненков: Территория стадиона у школы №3 превращается в рисовое поле

Депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал перспективы решения вопроса строительства современного стадиона на территории школы №3.

«При том, что пришкольные и городские стадионы в Пскове меняются и приобретают современный вид, история с нашим стадионом пока развивается тяжело. Наш микрорайон удален от центра, и люди занимаются спортом там, где есть возможность, — на пришкольной территории: на достаточно старом футбольном стадионе и полуразвалившейся многофункциональной площадке», - констатировал депутат.

История, по его словам, усугубляется тем, что из-за отсутствия ливневой канализации в период дождей школьный стадион и пешеходные дорожки, ведущие к учебному заведению, «превращаются в рисовые поля». «Пересекать это заболоченное место приходится в сапогах. Скоро там можно будет устраивать чемпионат по гребле на байдарках и каноэ», - пошутил Григорий Стороненков. Также он пересказал пятилетнюю историю взаимодействия с администрациями Пскова и области в целях решения вопроса по новому стадиону.

«Мы начали переписку с администрациями области и города 5 лет назад, и в 2017 году нам пришел ответ: да, делать стадион надо, но сначала проект». Мы подождали год — ничего не случилось, и дальше письма в администрацию уже начали писать активные жители микрорайона», - рассказал депутат. Однако в 2021 году, по его словам, переписка оказалась на том же уровне, что и в 2017 году: «да, проблема есть, но сначала надо проектировать».

«Тогда наши жители написали президенту, после чего администрация города пообещала нам стадион в 2022 году. Мы, конечно, подождем, но, памятуя ответы от 2017 и 2021 годов, я бы с осторожностью относился к этим обещаниям. Надеюсь, что-то сдвинется с места, и люди смогут заниматься спортом на современном стадионе», - заключил Григорий Стороненков.