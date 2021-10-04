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Спорт

Гидроизоляционные работы проведут на трибунах стадиона «Локомотив»

14.10.2021 10:34|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова заказала выполнение гидроизоляционных работ на трибунах стадиона «Локомотив» на улице Яна Фабрициуса, 18. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей.

Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по футболу "Стрела"». Подрядчику предстоит выполнить замену гидроизоляции. После вывоза строительного мусора планируется ремонт бетонного основания, шпатлевка стен, установка закладных деталей, покрытие поверхностей грунтовкой, улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню и окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами.

Срок выполнения работ - в течение 60 дней с даты подписания муниципального контракта.

Теги: #строительство #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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