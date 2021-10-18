Спорт

Площадки для сдачи нормативов ГТО построили в трех районах Псковской области

Площадки для сдачи нормативов ГТО построили по нацпроекту в Великих Луках, Новосокольническом и Опочецком районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Работа велась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На их возведение направили более 6 миллионов рублей.

Спортивные объекты оснащены тренажерами и установками для тренировки и тестирования норм ГТО. «Возведенные площадки дают возможность населению региона регулярно заниматься физкультурой, сдавать нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", а спортсменам проводить тренировки по воркауту», - добавили в администрации области.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Псковской области было открыто пять подобных площадок. На сегодняшний день комплексы установлены в 18 муниципалитетах региона. В следующем году в Псковской области планируется построить еще три спортплощадки для упражнений и сдачи нормативов ГТО.