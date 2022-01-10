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Спорт

Пскович сообщил о протекающем потолке в помещении отремонтированного «Машиностроителя»

11.01.2022 12:11|ПсковКомментариев: 2

Пскович сообщил о протекающем потолке в одном из залов отремонтированного стадиона «Машиностроитель». Обращение по этому поводу он разместил в инстаграм-аккаунте губернатора.

«Стадион "Машиностроитель" вроде только сдали, а уже течет крыша в зале фехтования. А в зале занимаются дети, на них капает и на дорогое оборудование. Обидно. Вернулись в новый зал, а там - такое», - написал горожанин.

Глава администрации Пскова Борис Елкин ответил автору обращения, что уточнит, в чем заключается проблема и разберется в ситуации.

«В настоящий момент администрация стадиона "Машиностроитель" готовит претензию в адрес подрядчика по ликвидации протеканий деформационных швов в рамках гарантийных обязательств», - добавили спустя время представители администрации города.

Напомним, строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. В рамках первого этапа перестроили большую и малую трибуны, заменили травяное покрытие, построили входную группу, установили современное освещение и так далее. В августе 2021 года на завершение первого этапа реконструкции спортивного объекта предусмотрели еще 73,9 млн рублей из резервного фонда правительства. Выделения этой суммы для покрытия дефицита, образовавшегося при реконструкции стадиона, удалось добиться при содействии первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Теги: #ремонт #Машиностроитель #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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