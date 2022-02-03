Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Россияне Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов финишировали с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. Каждый преодолел дистанцию 6 км, пишет RT.
Победу одержали норвежцы Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё (1:06:45,6). Второе место заняли французы Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе (1:06:46,5).