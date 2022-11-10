Спорт

Великолукские спортсмены поборются за «Кубок Петра» на турнире по кикбоксингу

Великолукские спортсмены отправились на традиционный турнир по кикбоксингу «XXIV Кубок Петра» в дисциплине «фулл-контакт»

в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

Соревнования пройдут с 10 по 14 ноября в «Центре Физической Культуры, Спорта и Здоровья Калининского района».

Команду города Великие Луки представляют воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область», кикбоксеры СК «Витязь» под руководством Сергея Москалева.