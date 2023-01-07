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Спорт

В российских лесах хотят проложить лыжные трассы и велодорожки

10.01.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Маршруты среди деревьев для лыжников, велосипедистов и пешеходов предложили прокладывать без ограничений, предусмотренных законом для туристических зон в лесах. Единственное условие — чтобы их обустраивали не хаотично, а по госпрограммам.  Такой законопроект группы сенаторов и депутатов, судя по системе обеспечения законодательной деятельности, Госдума может рассмотреть уже в январе.

Сейчас леса можно использовать для отдыха, спорта и туризма. Но чтобы желающие организовать бизнес не захватили весь лес, закон ограничивает их аппетиты. Инфраструктуру для туристов и спортсменов можно строить только на 20% участка, выделенного под рекреационную деятельность. Площадь может быть не больше гектара. Такая территория не должна быть занята лесом, пишет «Парламентская газета».

Список допустимых капитальных и некапитальных строений в лесах правительство утвердило в апреле 2022 года. Можно построить, например, бассейн, тир, канатную дорогу, котельную, санаторий, каток, велодром. Разрешается проложить лыжную трассу, велосипедную или пешеходную дорожку.  Жилье возводить нельзя. Здания должны быть не больше четырех этажей и 15 метров в высоту, из негорючих материалов, с пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. На заповедники это не распространяется, а самые серьезные объекты вроде санаториев можно сооружать в эксплуатационных и резервных лесах, где режим охраны природы наиболее мягкий.

Но некоторые полезные вещи не получается уместить на одном гектаре, считают авторы внесенного законопроекта, среди которых заместители председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган и Евгений Марков, зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, член этого комитета Татьяна Гигель и другие парламентарии.  

Например, по стандартам лыжная трасса должна быть не меньше трех метров шириной, чтобы по ней могли проехать специальные машины, уплотняющие снег и прокладывающие лыжни. А средняя длина лыжни — пять километров. Пешеходные дорожки, чтобы они были доступны для маломобильных людей, должны быть шириной не меньше двух метров, а велосипедные дорожки, чтобы спортсмены могли разъехаться при встрече — 2,5-3,6 метра. Из-за этого, как отметили авторы, в госпрограммах формирования современной городской среды предусматривают лыжные трассы и велопешеходные дорожки площадью в среднем четыре гектара.

Поэтому депутаты и сенаторы предложили не распространять ограничения по площади на некапитальные велосипедные и беговые дорожки, трассы и тропы, если их будут размещать в лесу по программам благоустройства — федеральным, региональным и адресными инвестиционным проектам.

К некоторым положениям законопроекта возникли вопросы. Так, асфальтированные дорожки нарушают пути миграций диких животных, сказала председатель правления движения «ЭКА» Татьяна Честина. «А прокладка освещения, строительство капитальных и даже некапитальных объектов приводит к разрушению корневых систем и гибели деревьев»,  — добавила она. К тому же получается, что под велосипедные и беговые дорожки, трассы и тропы можно будет рубить лес.  Да и в целом облагороженный лес не способен очищать загрязненный воздух так же эффективно, как первозданный. 

В самой лыжне или беговой дорожке ничего плохого нет — главное, чтобы леса не превратили в парки, считает председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. «Если же под названием «лыжня» или «беговая дорожка» проредят лес и понастроят все, что угодно, лишь бы освоить бюджет, это нарушит экосистему», — сказал он. Например, освещение выгонит из привычных мест некоторых птиц, а если будут делать стоки, могут повредить мхи, которые защищают стволы деревьев. Поэтому предлагаемые нормы необходимо максимально точно выверить, отметил глава общественного совета. Возможно, следует предусмотреть дорожки не в глубину леса, а по кромке,  предположил эксперт.

Сенатор Татьяна Гигель отметила, что парламентарии аккуратно относятся к изменениям в лесной отрасли, чтобы, с одной стороны, дать людям возможность как можно больше времени проводить на воздухе, гулять в лесу с колясками, кататься на велосипедах, а с другой — не навредить животному и растительному миру. «И лучше это организовать, выделив места для массового хождения людей.  Если мы не обозначим тропы, люди все равно пойдут гулять, где-то сломают ветки, где-то затопчут растения. Когда все обозначено, природа сохраннее. Но если какие-то вещи мы не учли, то, конечно, готовы проанализировать, что-то добавить, изменить ко второму чтению», — сказала сенатор. Возможно, понадобится ввести дополнительные требования к лыжням и дорожкам.  

Понятно, что подстраховаться на сто процентов невозможно — многое будет зависеть от местных органов власти. Но сенаторы обязательно проводят мониторинг применения новых норм, когда одобряют резонансные законы, добавила она. Так что, если возникнут перекосы, положения закона смогут уточнить в дальнейшем. «К тому же уже принят, например, закон, который позволяет реконструировать бывшие пионерские лагеря, находящиеся в лесу. И он не вызвал нареканий, потому что мы все спорные моменты обговорили», — заключила сенатор.

Другая норма законопроекта позволяет менять категорию разрешенного использования земель, переданных госучреждениям для организации туризма, физкультуры и спорта в лесопарковых или зеленых зонах, придавая им статус особо охраняемых территорий и объектов, чтобы благоустраивать их по госпрограммам.

В январе инициативу сенаторов и депутатов планируют рассмотреть в первом чтении. После этого будет возможно приступить к ее доработке.

Теги: #лыжный спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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