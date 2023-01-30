Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области

10 всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных соревнований по спортивному ориентированию планируют провести на территории Псковской области с апреля по декабрь. Распоряжение об их подготовке и проведении утвердил губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На апрель запланировано проведение межрегиональных соревнований «Венок славы Александра Невского» (Псков, Печорский и Псковский районы), в мае — межрегиональные соревнования «Мемориал Александра Матросова» (Пушкиногорский район) и всероссийские соревнования «Российский азимут» (Себежский район).

Летом пройдут чемпионат Северо-Западного федерального округа, чемпионат и первенство Псковской области (Пустошкинский район), всероссийские соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья (Псков).

Осенью спортсмены попробуют свои силы на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию (Псковский район), втором этапе чемпионата и первенства Псковской области (Псковский район), межрегиональных соревнованиях «Алоль осенняя» (Пустошкинский район).

Завершится сезон заключительными стартами чемпионата и первенства Псковской области в середине декабря 2023 года (Псковский район).

Распоряжение содержит поручения исполнительным органам и рекомендации территориальным управлениям федеральных ведомств по организации и проведению спортивных мероприятий. Документом также утвержден состав организационного комитета, который возглавил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

С распоряжением можно ознакомиться на официальном сайте губернатора Псковской области