Спорт

Новую пришкольную спортивную площадку построят в Дно

Собрание депутатов Дновского района утвердило изменения в бюджет Дновского района. Одно из них предусматривает сумму более 2 миллионов рублей на строительство новой спортивной площадки на территории, прилегающей к школе № 1. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

«Как известно многим дновцам, проблема эта давняя. Рядом со школой № 1 изначально не было предусмотрено спортивной площадки. И это создавало многочисленные трудности для ребят и педагогов», – отметил Михаил Шауркин.

Получение финансирования стало возможным, благодаря участию района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время идут конкурсные процедуры на определение подрядчика.