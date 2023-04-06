Спорт

Первенство СЗФО по спортивному ориентированию проведут в Псковской области

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля. В них примут участие представители всех регионов Северо-Западного федерального округа — всего порядка 200 спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках соревнований определят победителей чемпионата и первенства СЗФО по спортивному ориентированию в разных возрастных категориях.

Участников ждут три дня гонок. Первым испытанием станет городской кросс-спринт. Он пройдет по территории Детского парка в Пскове. На следующий день ориентировщики посоревнуются в кросс-лонге в деревне Соколово Печорского района. В завершение турнира состоится кросс-классика. Для этой гонки участникам предложен участок у озера Жуково в Псковском районе.

Итоги подведут в каждой возрастной группе по сумме времени трех дней соревнований. Победители и призеры получат грамоты, медали и памятные призы.