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Спорт

Трое псковичей заняли призовые места на соревнованиях СЗФО по дзюдо

23.04.2023 16:04|ПсковКомментариев: 0

Межрегиональные соревнования СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошли с 20 по 22 апреля в городе Медвежьегорск Республики Карелия. В составе сборной команды Псковской области приняли участие четыре спортсмена клуба единоборств «Спортивное единство», и трое из них заняли призовые места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

Дмитрий Кудренко (42 кг) занял 2-е место (тренеры  В.Н. Елькин, А.Г. Тимофеев, П.Н. Фалилеев), Платон Захаров (60 кг) – 3-е место (тренеры  В.Н. Елькин, А.Г. Тимофеев, П.Н. Фалилеев), Елизавета Семакина (57 кг) – 3-е место (тренер М.Н. Савеленко).

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с успешными результатами! Желаем дальнейших побед», – добавили в клубе единоборств.

Теги: #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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