Спорт

Заплыв по реке Великой совершили в Пскове участники «Морозного вызова»

Международный открытый Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» состоялся на городском пляже в Пскове 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Температура воды в реке Великой составляла всего +3 градуса, температура воздуха +5 градусов. На преодоление дистанции в ледяной воде зарегистрировались около 100 участников из 13 городов РФ, а также Белоруссии, Узбекистана и Индии.

Для участников организовали комфортные условия: теплые раздевалки, баню, полевую кухню, две соревновательные дорожки, дежурство МВД, МЧС, ГИМС, спасателей-водолазов, бригады скорой медицинской помощи.

«Хотим выразить искреннюю благодарность людям, благодаря которым спортивный праздник состоялся. Каждому участнику - отдельное спасибо! За создание атмосферы, драйва, позитива и великолепную спортивную борьбу! Мы сильно переживали и долго готовились к главному событию года федерации. Однако, всё сложилось лучшем образом!» - отметили в федерации.

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С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.