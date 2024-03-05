Спорт

Волейболисты из Пскова стали призерами «Кубка Феникса» в Воронеже

Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали участниками открытого межрегионального турнира по волейболу среди юношей 2011 года рождения «Кубок Феникса». Третий тур соревнований прошёл в Воронеже 6-8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

В соревновании участвовали команды из Псковской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

Воспитанники спортшколы «Бригантина» показали хорошую игру и завоевали серебряные медали, уступив в финале в упорной борьбе хозяевам площадки - волейбольному клубу «Кристалл-1», со счётом 1 : 3 ( 21 : 25, 25 : 21, 21 : 25, 24 : 26).

В состав команды псковичей вошли Максим Пропастин (лучший игрок команды), Кирилл Виговский (капитан, лучший доигровщик 3 тура), Максим Виговский (№14, самый юный игрок), Кирилл Зорин (лучший центральный блокирующий 3 тура), Игорь Голдырев, Георгий Кравченко, Максим Григорьев и Сергей Пасицкий.

Команда юношей 2011 года рождения спортивной школы «Бригантина» является победителем декабрьского 2023 года первенства Северо-Западного федерального округа и готовится к полуфиналу первенства России, который состоится в апреле.

Волейболистов тренируют Сергей Иванов и Наталья Григорьева.