Спорт

«Не майся – занимайся!»: всеобщую зарядку проведут в Дно

Всеобщая зарядка пройдет на стадионе в Дно 1 мая. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

«Приглашаем всех на первомайскую зарядку! Сейчас политики разных уровней все чаще обсуждают вопросы укрепления общественного здоровья. И это, действительно, важно! А как способствовать его укреплению? Массовым отказом от вредных привычек и активным образом жизни! Именно поэтому мы приглашаем всех дновцев 1 мая в 12:00 на стадион "Газпром" на улице Карла Маркса. Там пройдёт всеобщая зарядка "Не майся – занимайся!"», - анонсировал глава района.

Возрастных ограничений нет, приглашаются и дети, и взрослые.

«Будем рады видеть на нашем мероприятии всех! Будет здорово, если на зарядку дновцы придут целыми семьями. Давайте отвлечёмся от огородных забот в майские дни и встретим Первомай весело и спортивно!» - отметил Михаил Шауркин.

Организаторы – отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и туризму администрации Дновского района и районный культурный центр.

Глава района напомнил, что в прошлые годы дновцы уже принимали участие в подобных мероприятиях. «Они всегда проходили на ура! Ведь Дновский район с 2015 года состоит во всероссийской ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", а сотрудники администрации стремятся все самые перспективные и успешные практики приметить в своем муниципалитете», - добавил он.