Туризм

Полистовский заповедник приглашает на экскурсии жителей области

Полистовский заповедник начинает записи на экскурсии. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

Пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Питание предоставляется только по предварительной договорённости и только на территории летней веранды гостевого дома. Также заповедник принимает на экскурсии туристов только из Псковской области.

Сотрудники отмечают, что на основании Указа Губернатора №116 от 26.06.2020 разрешены экскурсии для групп не более 10 человек с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм:

при себе каждый участник экскурсии должен иметь маску и перчатки, которые обязательно должны быть надеты при передвижении в вездеходе;

на маршруте обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра;

участники без средств индивидуальной защиты на маршрут не допускаются;

перед отправлением на экологический маршрут сотрудник заповедника проводит замер температуры каждого туриста. Туристы с повышенной температурой на маршрут не допускаются.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте tourism@polistovsky.ru