Полистовский заповедник приглашает на экскурсии жителей области

Полистовский заповедник начинает записи на экскурсии. Об этом сообщается на сайте заповедника.
Пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Питание предоставляется только по предварительной договорённости и только на территории летней веранды гостевого дома. Также заповедник принимает на экскурсии туристов только из Псковской области.
Сотрудники отмечают, что на основании Указа Губернатора №116 от 26.06.2020 разрешены экскурсии для групп не более 10 человек с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм:
Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте tourism@polistovsky.ru