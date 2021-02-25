Туризм

Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны

Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», - сказала она в интервью РИА Новости.

Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от российских властей.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но, как известно, это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», - отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации напомнила, что у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма. «Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», - добавила она.