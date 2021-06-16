Туризм

В деятельность псковских экскурсоводов внесли изменения

Изменения в закон о туристской деятельности в Псковской области приняли депутаты областного Собрания. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для прохождения аттестации, которая согласно принятым федеральным нормам станет обязательной с 1 июля 2022 года (с этой даты вступает в силу и принятый областной закон), на региональном уровне должна создаваться аттестационная комиссия. К полномочиям областного комитета по туризму также отнесено утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля за деятельностью в сфере услуг по проведению экскурсий.

Добавим, обязательную аттестацию гиды и экскурсоводы будут проходить каждые пять лет. Аттестаты, выданные органами государственной власти субъектов РФ до 1 июля 2022 года, действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года, уточнили в областном Собрании.

Депутаты единогласно поддержали указанный законопроект.