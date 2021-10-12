Туризм

Гелена Самохвалова назвала причину резкого подорожания отдыха в ОАЭ

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей объяснила резкое подорожание отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным Псковстата, поездка на отдых в ОАЭ выросла на 49,4%. «Это связано со стоимостью перелета. Сократились чартерные рейсы практически на 80%, а летают регулярные рейсы. И это совершенно другая тарификация. Соответственно, общая сумма турпакета возрастает в разы. Эмираты практически не выбирают за такую цену», — пояснила Гелена Самохвалова.

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Несмотря на то, что произошел рост цен и на прямые рейсы в Египет, это направление выбирают, поскольку турагентства тесно работают с клиентами, уточнила она.

Гелена Самохвалова напомнила, что Турция принимает привитых «Спутником V» туристов. «Привитые, у кого есть возможность, на осенний период бронируют туры и выезжают. Потому что налажены хорошие рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы, налажена система въезда привитых. Здесь все более-менее», - прокомментировала она.

«Что касается египетского направления, из Москвы летают ежедневно и хорошо, а из Санкт-Петербурга летают со стыковкой через Москву, что долго и неудобно. Людям приходится от этого отталкиваться, потому что происходит удорожание», - добавила Гелена Самохвалова.