Туризм

Проект «Карты туриста» запустят в Псковской области для поддержки местных компаний

Новый проект «Карты туриста» будет запущен в Псковской области. Его разработал комитет по туризму совместно с платежной системой «Мир». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Проект предполагает, что при оплате картой «Мир» услуг и товаров местных компаний, участвующих в программе лояльности, туристы и жители области будут получать кешбэк. При этом бизнес самостоятельно будет решать, за какие именно покупки клиент получит возврат части средств.

Принять участие в проекте может любой бизнес, работающий в сфере туризма и гостеприимства в регионе.

«Это возможность не только привлечь новых клиентов, но также получить дополнительные инструменты продвижения», - отметил губернатор.

Бизнес-сообщества могут до 31 августа присоединиться к проекту. Для этого нужно отправить свои контактные данные на почту: yakovlevaeyu@nspk.ru.