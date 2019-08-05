Происшествия

Псковские авиаэкипажи тушили загоревшийся склад боеприпасов в Красноярском крае

Псковские авиаэкипажи на самолетах «Ил-76» участвовали в тушении пожара, произошедшего на складе боеприпасов в Красноярском крае: около деревни Каменка Ачинского района. Об Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель командира воинской части по военно-политической работе Денис Панов.

Напомним, возгорание на складах в военной части № 74008 в районе деревни Каменка произошло 5 августа, около 17:00. «Известия» пишут, что снаряды начали детонировать один за другим. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация. А уже 6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по части 2 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, 7 августа на этом военном складе начались ремонтные работы после пожара.

Вылетевшие из Псковской области 3 авиаэкипажа «Ил-76» с выливными авиационными приборами приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском районе 1 августа, около 03.00 - 04.00. Численность каждого экипажа - от 8 до 9 человек. Для борьбы с лесными пожарами, разгоревшимися в Красноярском крае, и помощи местным жителям была создана большая авиационная группировка под командованием замминистра обороны Дмитрия Булгакова.