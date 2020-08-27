Происшествия

Следственный комитет работает на месте пожара в Опочке

В Опочке проводится доследственная проверка по факту возгорания кожгалантерейной фабрики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела.

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По поручению руководителя управления Петра Крупени на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.

Уже имеются данные о трех пострадавших, которые получили телесные повреждения в результате самостоятельной эвакуации через окно. Им оказывается медицинская помощь в районной больнице.

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Работа на месте происшествия продолжается. Устанавливается численный состав работников предприятия и их местонахождение.