Следственный комитет работает на месте пожара в Опочке

В Опочке проводится доследственная проверка по факту возгорания кожгалантерейной фабрики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела.
По поручению руководителя управления Петра Крупени на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.
Уже имеются данные о трех пострадавших, которые получили телесные повреждения в результате самостоятельной эвакуации через окно. Им оказывается медицинская помощь в районной больнице.
Работа на месте происшествия продолжается. Устанавливается численный состав работников предприятия и их местонахождение.