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Высокопоставленного наркополицейского уволили в Великих Луках

Завершена служебная проверка в отношении сотрудника ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки. Заместитель руководителя подразделения подозревается в совершении противоправных деяний, связанных с превышением должностных полномочий и незаконным оборотом наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки оперативно-розыскная часть собственной безопасности регионального УМВД установила факт нарушения указанным сотрудником законодательства о службе в органах внутренних дел. В настоящее время он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

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В случае установления судом его вины в совершении инкриминируемых противоправных деяний, его привлекут к установленной законом ответственности по результатам расследования.

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Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие контроля за деятельностью подчиненных нескольких руководителей ОМВД России по городу Великие Луки и областного УМВД привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.