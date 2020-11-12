Происшествия

Пскович признан виновным в преступлениях на сексуальной почве

43-летний житель Псковской области признан виновным в серии преступлений, в том числе на сексуальной почве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 3 марта 2019 года злоумышленник, отдыхая в бане, причинил знакомой телесные повреждения, от которых последняя скончалась.

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Кроме того, скрываясь от правоохранительных органов за ранее совершенное преступление, он незаконно проник в чужое жилище.

2 ноября осужденный вместе с подельником совершил кражу металлоконструкций общим весом почти 200 кг, сдав их на металлолом.

А 13 декабря он совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера.

Уголовное дело в отношении его подельника в краже расследовано в отдельном производстве.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.