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Происшествия

Великолучанин отправится на исправительные работы за хранение наркотиков

11.08.2021 12:25|ПсковКомментариев: 0

Великолучанина, хранившего наркотики для личного употребления, приговорили к исправительным работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в апреле подсудимый обнаружил наркотики у гаражей в городе Великие Луки. Таким образом, мужчина незаконно приобрел 0,485 грамма вещества, что является значительным размером, для личного употребления. Цели дальнейшего сбыта он не преследовал.

Далее великолучанин положил наркотик под крышку подлокотника салона принадлежащего ему автомобиля. Так он стал умышленно незаконно хранить при себе запрещенное вещество. Вскоре его обнаружили и изъяли сотрудники местного отделения полиции. 

Великолукский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Теги: #наркотики #суд #полиция #исправительные работы
Источник: Псковская Лента Новостей
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