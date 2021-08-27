Происшествия

Пскович обманул пенсионера в Сланцах на 9000 рублей

Пскович обманул пенсионера в Сланцах на 9000 рублей. Как сообщает сетевое издание «Знамя труда», следственный отдел ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 20-летнего жителя города Пскова.

Он обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину». В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля 2021 года, мужчина, находясь в одной из квартир дома по улице Спортивная в городе Сланцы Ленинградской области, обманным путём, воспользовавшись престарелым возрастом потерпевшего, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости обязательной установки в квартире автономного устройства порошкового пожаротушения «ТАБ», чем убедил потерпевшего приобрести данное устройство за 9000 рублей.

Получив от потерпевшего денежные средства, мужчина скрылся, и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб. По данному факту в феврале 2021 года возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили мужчину, совершившего данное преступление, после чего данный мужчина был доставлен в территориальный орган внутренних дел для дачи показаний. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении 20-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.