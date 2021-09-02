Происшествия

В Невеле будут судить мужчину, до смерти избившего знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Невеля, который до смерти избил своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 28 марта 2021 года обвиняемый, находясь в гостях, поссорился с хозяином квартиры, заподозрив в краже телефона. Ударом кулака по голове он повалил потерпевшего на пол, после чего нанес ему еще один удар ногой в грудь. В результате потерпевший получил перелом ребер с повреждением легкого. Позднее он обратился в больницу, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.