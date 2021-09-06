Происшествия

В Великих Луках осужден юрисконсульт по фактам мошенничества с маткапиталом

Великолукский городской суд вынес приговор юрисконсульту агентства недвижимости, осуществлявшему обналичивание государственных сертификатов на материнский капитал путем заключения фиктивных договоров купли-продажи жилья, приобретаемого за счет средств маткапитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Юрисконсульт признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). «В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Российской Федерации был причинен крупный ущерб», - отметили в ведомстве.

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Виновный привлечен к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Приговор вступил в законную силу.