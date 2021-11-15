Следственное управление проводит проверку по факту гибели рабочего на заводе «Судома»

Следственное управления СК РФ по Псковской области проводит проверку по факту гибели рабочего на лесозаводе «Судома». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото здесь и далее: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области
«Наши сотрудники выехали на место происшествие. Будем разбираться», - сказали в СУ СК.
Ранее стало известно, что на лесозаводе «Судома» в Дедовичском районе при эксплуатации промышленного оборудования погиб рабочий. Несчастный случай произошел утром 15 ноября.