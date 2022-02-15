Происшествия

Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд

Мировой судья судебного участка №8 Локнянского района рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 8 января подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился по месту своего жительства. У него возникла личная неприязнь к жильцам соседней квартиры, в связи с чем он взял страйкбольный пистолет, внешне напоминающий боевой ПМ, и пошел к соседям. Дверь мужчине открыла девушка, он направил на нее оружие и сказал, что застрелит.

В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ввиду их примирения. Никаких претензий к нему девушка не имеет. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил дело в связи с примирением сторон.

Постановление в законную силу пока не вступило.