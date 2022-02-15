Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЖКХ коммунальный ликбез
миссия выполнима ищем подарки
семейный отдых на открытом воздухе
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 15.02.2022 13:080 Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы 15.02.2022 16:340 Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд 15.02.2022 15:390 Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку 15.02.2022 14:031 Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу 15.02.2022 13:080 Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы 15.02.2022 11:560 Великолучанин украл шоколад и распылил в лицо работника магазина перцовый газ
 
 
 
Самое популярное 11.02.2022 08:584 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 10.02.2022 07:0010 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 10.02.2022 22:4912 Госпитализированный с коронавирусом Жириновский перестал узнавать окружающих - СМИ 13.02.2022 11:3634 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд

15.02.2022 16:34|ПсковКомментариев: 0

Мировой судья судебного участка №8 Локнянского района рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Вечером 8 января подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился по месту своего жительства. У него возникла личная неприязнь к жильцам соседней квартиры, в связи с чем он взял страйкбольный пистолет, внешне напоминающий боевой ПМ, и пошел к соседям. Дверь мужчине открыла девушка, он направил на нее оружие и сказал, что застрелит.

В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ввиду их примирения. Никаких претензий к нему девушка не имеет. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил дело в связи с примирением сторон.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Теги: #локнянский район #суд #угроза
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 198 человек
15.02.2022, 17:340 Представителя муниципального предприятия в Великих Луках оштрафовали за снежные валы на дорогах 15.02.2022, 17:231 Новые избирательные участки появятся в Псковском районе 15.02.2022, 17:100 Итоги работы за год подвели члены Общественной палаты Псковской области 15.02.2022, 17:000 ФК «Псков» проиграл «Звезде» на турнире на призы полпреда президента России
15.02.2022, 16:570 Почти пять тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю 15.02.2022, 16:460 Специалисты ПТС перевезли котел на котельную «Псковавиа» 15.02.2022, 16:340 Житель Локнянского района пригрозил соседке пистолетом и попал под суд 15.02.2022, 16:260 От месива до месива
15.02.2022, 16:170 Псковская команда по мини-футболу вышла в финал игр СЗФО 15.02.2022, 16:090 Дождь и южный ветер прогнозируют в Псковской области 16 февраля 15.02.2022, 16:020 Псковичей приглашают к участию в программе «Стратегический резерв 2022» 15.02.2022, 16:002 В Кремле рассказали о шутках Путина из-за дат вторжения на Украину
15.02.2022, 15:430 Дорогу возле Гдова отремонтируют за 50 млн рублей 15.02.2022, 15:390 Находка у автовокзала в Пскове привела жителя Струг Красных к условному сроку 15.02.2022, 15:380 Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете 15.02.2022, 15:360 Пскович стал лидером по количеству побед на соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима»
15.02.2022, 15:280 Возможности лаборатории псковской инфекционки представили на презентации 15.02.2022, 15:040 Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове 15.02.2022, 14:560 Признаки онкологии у детей назвали псковичам 15.02.2022, 14:540 На одном из переездов в Великих Луках 18 февраля ограничат движение
15.02.2022, 14:502 Жителям Псковского района предлагают сдать мазок на COVID-19 в мобильном ФАПе 15.02.2022, 14:381 Руководитель псковской «управляйки» назвал риски при уборке наледи тяжелой техникой 15.02.2022, 14:331 Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима 15.02.2022, 14:311 Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта
15.02.2022, 14:192 В Псковской области выявили почти 900 новых случаев инфицирования COVID-19 15.02.2022, 14:161 Почти тысячу зараженных роз уничтожат в Псковской области 15.02.2022, 14:060 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно? ВИДЕО 15.02.2022, 14:031 Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу
15.02.2022, 14:000 В псковском гипермаркете действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» 15.02.2022, 13:510 Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки 15.02.2022, 13:450 В Псковской области растет число предпринимателей 15.02.2022, 13:431 50 детей появились на свет в Пскове за неделю
15.02.2022, 13:273 Дополнительную технику для уборки снега в Пскове закупит администрация 15.02.2022, 13:150 Онлайн-концерт «Дороги Афганской войны» прошел в Пскове 15 февраля 15.02.2022, 13:120 Александр Баев ответил на упреки в «раскачивании лодки» по вопросу нового моста через Великую 15.02.2022, 13:090 Широкий круг вакансий имеется на псковском заводе «Титан-Полимер»
15.02.2022, 13:080 Псковская прокуратура организовала проверку по факту изнасилования шестиклассницы 15.02.2022, 13:040 Траурный митинг в память о погибших в Афганистане состоялся в Пскове 15.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 15.02.2022, 13:023 Стать росгвардейцами предлагают псковичам до 35 лет
15.02.2022, 12:567 Псковичи требуют построить крематорий в областном центре 15.02.2022, 12:480 «Гражданский мониторинг» провели в псковском отделе по вопросам миграции 15.02.2022, 12:390 «Песни странствующего подмастерья» прозвучат на концерте в псковской филармонии 15.02.2022, 12:340 «Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах псковских коммунистов и «раскачивании лодки». ВИДЕО
15.02.2022, 12:331 Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Пскове 15.02.2022, 12:150 Два автобуса столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 15.02.2022, 12:110 В России утвердили порядок подготовки федерального плана проведения лесоустройства 15.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Баевым
15.02.2022, 11:560 Великолучанин украл шоколад и распылил в лицо работника магазина перцовый газ 15.02.2022, 11:531 Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта 15.02.2022, 11:480 Полицейские займутся розыском скрывающихся от надзора псковичей 15.02.2022, 11:300 Дороги в Пустошкинском районе временно перекроют для проведения авторалли
15.02.2022, 11:222 Фотографии псковских фигуристок 80-х годов опубликовал архив 15.02.2022, 11:210 Авиасообщение между Псковом, Калининградом и МинВодами возобновят 15 марта 15.02.2022, 11:190 Итоги массовой гонки «Лыжня России» подвели в Пскове 15.02.2022, 11:150 «Кузница»: Почему зима для коммунальщиков каждый раз приходит неожиданно?
15.02.2022, 11:090 Находившегося в розыске алиментщика задержали росгвардейцы в Великих Луках 15.02.2022, 11:060 Сирена прозвучит в Пскове 16 февраля 15.02.2022, 11:000 Жители Пскова и Острова обеднели на 2 миллиона рублей из-за доверчивости 15.02.2022, 10:556 Водители не замечают новых дорожных знаков на улице Карла Маркса в Пскове. ФОТО
15.02.2022, 10:530 Дни рекордных продаж «Джили» начались в автосалоне РРТ в Пскове 15.02.2022, 10:400 Жителям Псковской области напомнили про правило «золотого часа» 15.02.2022, 10:353 Законопроект о штрафах для владельцев животных предложил обсудить коллегам Андрей Козлов 15.02.2022, 10:343 Врач дала псковичам рекомендации по питанию для бодрости
15.02.2022, 10:320 «Гайд-парк»: Александр Баев о депутатской деятельности, планах псковских коммунистов и «раскачивании лодки» 15.02.2022, 10:290 Рабочий кабинет прокурора 40-х годов представлен на выставке в Великих Луках 15.02.2022, 10:250 Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд завершился в Пскове 15.02.2022, 10:140 Запрет на выезд из страны побудил печерянина погасить долг по кредитам
15.02.2022, 10:000 Организация движения на пересечении улиц Советской и Вокзальной в Пскове изменится 19 февраля 15.02.2022, 09:551 Псковичам рассказали об опасности пониженной температуры тела после COVID-19 15.02.2022, 09:440 Почти 20 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы 15.02.2022, 09:360 Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
15.02.2022, 09:200 Эпидемиолог объяснил «скачки» заболеваемости коронавирусом в России 15.02.2022, 09:050 Оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России - Росстат 15.02.2022, 08:502 Память воинов-афганцев чтут в России 15 февраля 15.02.2022, 08:350 Псковичам напомнили о графике работы центра фиксации правонарушений ГИБДД
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru