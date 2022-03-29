Происшествия

В областном УМВД ответили на вопросы о воровстве люков и телефонном мошенничестве

Вопросы о кражах люков и мошенничестве задали депутаты на сессии Псковского областного Собрания начальнику регионального УМВД России Алексею Овсянникову 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий Андрей Михайлов указал на то, что в не подконтрольные никому пункты приема металлолома граждане сдают похищенные крышки люков. «Что сделать, чтобы эти пункты не принимали от граждан крышки люков?» – спросил он.

Алексей Овсянников ответил, что процент раскрываемости таких преступлений достаточно высок. «Те пункты, которые работают нелегально, мы выявляем и закрываем», – сказал он.

В свою очередь депутат Антон Минаков спросил, прогнозируется ли рост преступности в связи с возможным увеличением уровня безработицы, и какова ситуация с телефонным мошенничеством.

Начальник областного УМВД указал на то, что в этом случае возможен рост преступности. Говоря о телефонном мошенничестве, Алексей Овсянников сообщил, что поток таких звонков снизился после уничтожения колл-центра на Украине, а звонков с территории объектов ФСИН практически нет. «Фиксируем снижение таких преступлений почти на треть», - резюмировал он.