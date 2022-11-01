Происшествия

Пскович отправится в колонию на четыре года за ограбление пенсионерки

Уроженца города Пскова привлекли к уголовной ответственности за грабёж и кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 27 декабря 2021 года подсудимый в одном из сетевых магазинов в Пскове увидел оплачивающую покупки незнакомую женщину 1949 года рождения. Он проследовал за ней на выход, на улице подбежал к потерпевшей, толкнул рукой в спину, от чего женщина упала, и вырвал из её рук пакет, в котором находились кошелёк и банковская карта.

Несмотря на попытки свидетелей его остановить, мужчина скрылся с похищенным имуществом. Добычей злоумышленника стали 1200 рублей наличными и 1990 рублей на счете потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.