Происшествия

Женщина с зелеными глазами пропала в Усвятском районе

54-летняя Галина Чернявская (Жидкова) пропала в деревне Антропово Усвятского района, с 11 июня ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы женщины: рост 175 сантиметров, телосложение нормальное, светло-русые волосы, зеленые глаза. Во что была одета пропавшая, неизвестно.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.