Происшествия

Жителя Невеля будут судить за продажу опасного алкоголя

57-летний житель Невеля предстанет перед судом за незаконную продажу спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области..

Обвиняемый приобрел на рынке канистру спиртосодержащей жидкости, которая не отвечает требованиям безопасности при ее использовании в пищевых целях, после чего разбавлял ее водой и реализовывал местным жителям под видом пищевого продукта, пока в мае 2023 года его деятельность не была пресечена сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.