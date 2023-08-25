Происшествия

Женщина оформила микрозайм на свою мать в Великих Луках

Уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Великих Лук, которая оформила микрозайм на свою мать, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце июня 2022 года женщина оформила на свою мать по фотографии паспорта займ в одной из микрофинансовых организаций посредством сети Интернет на сумму 12 000 рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Санкция инкриминируемой женщине части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.