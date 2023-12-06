Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЛОНГРИД проверить здоровье
Псков кофейни и пекарни
«Моя жена - киллер» розыгрыш билетов
Господин Рейтингомер
Без_мятежный Дагестан
вопросы о муниципальной реформе
продвинутое автострахование
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Истфакт» Сокровища Острова
ДТП кто виноват
ответственность за задержку зарплаты
национальность белоруска
 
 
 
ещё Происшествия 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 06.12.2023 15:440 Похитителя лестниц в Острове отправили на 300 часов обязательных работ 06.12.2023 13:540 «Меркурий» помог выявить фирму, выбросившую трупы собак в лес под Псковом 06.12.2023 11:361 Ранее судимый за угон житель Пыталовского района снова уехал на чужом автомобиле 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 06.12.2023 09:370 Автомобиль BMW горел на Завеличье в Пскове
 
 
 
Самое популярное 29.11.2023 19:130 Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО 01.12.2023 13:491 Интерактив: Дети в сугробе не смущают водителя снегоуборщика 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 04.12.2023 15:394 Рейтингомер: тучи над Граховым, возвращение Бибиковой и черная полоса Брячака 01.12.2023 11:372 Похитил, измывался и избил: бывший парень превратил жизнь псковички в ад
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Ранее судимый за угон житель Пыталовского района снова уехал на чужом автомобиле

06.12.2023 11:36|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

4 декабря в Пыталово ночью от дома по улице Мелиораторов был угнан автомобиль ВАЗ-2109. Владелица транспортного средства обратилась за помощью к полицейским. Сотрудники отделения в кратчайшие сроки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Пыталовского района 1990 года рождения, ранее уже судимый за угон. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый решил на «девятке» доехать до деревни, где проживает. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.

Теги: #Угон #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете качество уборки дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 140 человек
06.12.2023, 16:290 Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах в первом чтении 06.12.2023, 16:260 Лыжный сезон откроется в Пскове 9 декабря 06.12.2023, 16:220 Фестиваль «Пушкин и…» начался чередой встреч с мульти-творческими людьми 06.12.2023, 16:040 Журнал Time назвал человека года
06.12.2023, 15:591 20-летие «Птенцов»: в Печорах проходит Неделя культуры сето 06.12.2023, 15:540 О спектаклях будущего года рассказал арт-директор Псковского театра драмы 06.12.2023, 15:440 Похитителя лестниц в Острове отправили на 300 часов обязательных работ 06.12.2023, 15:350 «PRO-ПРАВО»: О пособии по временной нетрудоспособности. ВИДЕО
06.12.2023, 15:330 МегаФон ускорил интернет в шести микрорайонах Пскова  06.12.2023, 15:300 Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 8 декабря 06.12.2023, 15:230 Монтаж выставки «Русская зима» идет Изборске 06.12.2023, 15:163 «Единая Россия» провела дискуссионную площадку «Верю в Россию»
06.12.2023, 15:133 Глава Сбера рассказал об основных элементах трансформации банка в ближайшие три года 06.12.2023, 15:110 Центр культуры «Витебск» и музей-заповедник «Михайловское» будут «дружить домами» 06.12.2023, 15:070 Умерла создавшая «Котенка по имени Гав» художница Наталья Богомолова 06.12.2023, 15:040 «Дневной дозор»: Нужно ли сократить обязанности управляющим компаниям?
06.12.2023, 14:540 Минувшая осень в России стала второй среди самых теплых — глава Гидрометцентра 06.12.2023, 14:510 Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе 06.12.2023, 14:390 «Семейные ценности»: Как бороться с домашним насилием? ВИДЕО 06.12.2023, 14:130 Каток заливают на острове Дятлинка в Великих Луках
06.12.2023, 14:120 Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем пройдет в рамках фестиваля китайской культуры в Пскове 06.12.2023, 13:540 «Меркурий» помог выявить фирму, выбросившую трупы собак в лес под Псковом 06.12.2023, 13:531 Здание Консерватории горит в центре Петербурга 06.12.2023, 13:480 170 миллионов рублей направили на социальные выплаты в Псковской области
06.12.2023, 13:430 Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике 06.12.2023, 13:390 Железнодорожный мост реконструируют в Дно 06.12.2023, 13:290 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вымирает потихоньку страна…ВИДЕО 06.12.2023, 13:150 В мобильном приложении Сбера можно будет добавлять бонусные карты магазинов
06.12.2023, 13:100 «Пус-йеппи» нашли археологи в ходе раскопок в Печорах 06.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о фестивале «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 13:000 Еще 19 несанкционированных свалок ликвидируют в Пскове до 15 декабря 06.12.2023, 12:540 Госдума приняла изменения в закон об ограничении использования смартфонов в школах
06.12.2023, 12:471 Мемориальную доску сержанту Павлу Богатыреву открыли на здании лицея №4 в Пскове 06.12.2023, 12:421 Развитие ИИ приведет к созданию человекоцентричной экономики - глава Сбера 06.12.2023, 12:330 Более 550 соотечественников переселилось в Псковскую область в 2023 году 06.12.2023, 12:220 Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации
06.12.2023, 12:120 Двух пешеходов сбили автомобили в центре Пскова за сутки 06.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о борьбе с домашним насилием 06.12.2023, 12:030 Главным врачом Гдовской районной больницы назначен Максим Борисюк 06.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 декабря
06.12.2023, 12:000 Константин Болотин о итогах года и планах «Горводоканала» на 2024-й 06.12.2023, 11:590 «Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове 06.12.2023, 11:470 Осенью жители Псковской области отдавали предпочтение мелодрамам 06.12.2023, 11:361 Ранее судимый за угон житель Пыталовского района снова уехал на чужом автомобиле
06.12.2023, 11:280 Депутаты Госдумы оценили предложение запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» 06.12.2023, 11:090 Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбербанке 06.12.2023, 10:590 Публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год прошли в Великих Луках 06.12.2023, 10:590 Выставку «Пушкинский заповедник. К 125-летию» открыли в Беларуси музейщики из «Михайловского»
06.12.2023, 10:471 Андрей Турчак: Капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения полностью завершен в 1384 школах 06.12.2023, 10:430 «Семейные ценности»: Как бороться с домашним насилием? 06.12.2023, 10:360 Автомобиль эвакуировали с улицы Юбилейной в Пскове для расчистки дороги от снега 06.12.2023, 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове
06.12.2023, 10:240 Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России 06.12.2023, 10:230 Псковские госавтоинспекторы вовремя доставили роженицу в роддом. ВИДЕО 06.12.2023, 10:120 Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой» состоится в Пскове 06.12.2023, 10:000 Спрос на специалистов по нейросетям вырос почти в 3 раза в России
06.12.2023, 09:480 Рост цен на автозапчасти в Петербурге достиг 15% 06.12.2023, 09:370 Автомобиль BMW горел на Завеличье в Пскове 06.12.2023, 09:280 Дновский район остаётся лидером среди муниципалитетов по количеству ТОСов 06.12.2023, 09:152 В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
06.12.2023, 09:000 Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Красноармейской в Пскове 06.12.2023, 08:440 Владимир Кузь: Строительство станции очистки питьевой воды завершают в псковской Родине 06.12.2023, 08:310 Очередь на въезд из Латвии в Россию под Псковом увеличилась втрое 06.12.2023, 08:190 Случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали в России
06.12.2023, 08:000 «СуперФитнес» в Пскове дарит подарки в преддверии Нового года 06.12.2023, 07:511 Единую льготную ипотеку на новостройки могут ввести в России 06.12.2023, 07:370 Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей 06.12.2023, 07:190 Какие одеяла помогают при тревоге и стрессе, рассказала врач
06.12.2023, 07:000 В России создали виртуального преподавателя-программиста 05.12.2023, 22:000 Мужчину с ожогами на руках продолжают искать в Пскове 05.12.2023, 21:500 Детям из школ Великолукского района напомнили о безопасном поведении на дороге 05.12.2023, 21:400 Богослужение в честь православного праздника провели в псковском СИЗО-1
05.12.2023, 21:300 Прокурор Псковской области провел личный прием граждан 05.12.2023, 21:200 Благотворительная акция помощи приютам для животных стартовала в Псковской области 05.12.2023, 21:000 Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли присягу в Петербурге 05.12.2023, 20:504 Стало известно, в какие населенные пункты проведут связь 5G
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru