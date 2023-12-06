Происшествия

Ранее судимый за угон житель Пыталовского района снова уехал на чужом автомобиле

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

4 декабря в Пыталово ночью от дома по улице Мелиораторов был угнан автомобиль ВАЗ-2109. Владелица транспортного средства обратилась за помощью к полицейским. Сотрудники отделения в кратчайшие сроки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Пыталовского района 1990 года рождения, ранее уже судимый за угон. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый решил на «девятке» доехать до деревни, где проживает. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.