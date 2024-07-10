Происшествия

Около 40 домов остались без водоснабжения в псковском микрорайоне «Бутырки»

Около 40 домов остались без водоснабжения в микрорайоне города Пскова «Бутырки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

«У нас около 40 домов уже два дня без воды в связи с прорывом центральной трубы водоснабжения. Обратились вчера в "Горводоканал" - там нас уведомили, что труба ничья, и её ремонт будет платный, и нам нужно заключать договор и своими средствами осуществлять ремонт, поскольку труба не стоит у них на балансе», – рассказал местный житель.

Он отметил, что место прорыва находится на дороге, а не на частной территории.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в муниципальное предприятие «Горводоканал», где подтвердили, что утечка произошла на частных сетях.

«Утечка произошла на частных сетях жителей, мы готовы выполнить работу при ее оплате. Сейчас временно подвозим воду - до решения вопроса по оплате работ», - рассказал заместитель директора по производству МП «Горводоканал» Олег Панкевич.

Обслуживание и ремонт коммуникаций в частном доме – задача, которую приходится решать самим собственникам жилья. Порядок действий зависит от вида коммуникаций и наличия централизованного источника коммунального ресурса, рассказали специалисты.

Когда дом подключен к автономному водопроводу (колодцу, скважине), котельной или септику, собственник сам занимается его обслуживанием либо заключает договор с компанией (УК, частной обслуживающей фирмой). Во втором случае условия обслуживания будут зависеть от условий договора. Например, компания может взять на себя только обязательство по устранению аварий или может регулярно проводить проверку и прочистку систем, а также менять изношенные сети и оборудование, поясняет портал спроси.дом.рф.

Если дом подключен к центральным сетям, собственник может заключить договор обслуживания напрямую с поставщиком ресурсов. Если такого договора нет, за сети до границ эксплуатационной или балансовой принадлежности отвечает собственник дома. Для обслуживания этого участка он также может нанять УК или другую частную организацию.