Происшествия

Троих великолучан осудили за избиение незнакомца

Великолукский городской суд наказал троих местных жителей за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что местные жители встретили незнакомого мужчину, с которым у них произошел конфликт. Потерпевший выстрелил из пневматического пистолета в их сторону, попав в одного из подсудимых. Трое молодых вместо того, чтобы сдать стрелявшего в полицию, избили его, а после покинули место происшествия. Нанесенные травмы представляли угрозу жизни для потерпевшего.

С учетом данных о личности подсудимых, совокупности смягчающих обстоятельств, принимая во внимание противоправное поведение потерпевшего, суд назначил наказание каждому из них в виде лишения свободы от 1 года до 2 лет 6 месяцев.