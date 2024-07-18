Происшествия

Пожарные спасли жилой дом от пламени в Новоржеве

Пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки от пламени в Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании бесхозного строения на улице Григорьева поступила в ведомство в 15:21. К ликвидации возгорания было привлечено 5 специалистов, 2 единицы техники. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, горело неэксплуатируемое строение на улице 7 Ноября в Себеже. Спасатели получили сообщение в 19:13. Предварительно, пожар также произошел из-за неосторожного обращения с огнем.