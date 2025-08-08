Происшествия

Два мусорных контейнера горели в Великих Луках

Возгорание двух мусорных контейнеров произошло на улице Малышева в Великих Луках 10 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 15:45. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

Утром огнеборцы МЧС Росси ликвидировали возгорание бесхозного строения площадью 6 квадратных метров в садовом некоммерческом товариществе «Солнечный» Великолукского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 21:20 поступило сообщение о возгорании стены и кровли в нежилом доме на улице Фрунзе в Дно. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали шесть специалистов МЧС Росси и две единицы техники, спасен нежилой дом.