36 нарушений выявили в сфере безопасности перевозок на острова Печорского округа в этом году

Вопросы пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в районе островов Печорского муниципального округа стали темой совещания Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева с представителями областных министерств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По итогам работы Псковской транспортной прокуратуры в текущем году в сфере безопасности перевозок выявлено 36 нарушений, внесено 12 представлений, принесено 5 протестов, направлено в суд 9 исков.
В результате принятых мер все нарушения устранены.
Напомним, острова Колпино и Каменка входят в состав Печорского муниципального округа.