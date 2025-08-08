36 нарушений выявили в сфере безопасности перевозок на острова Печорского округа в этом году

Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе

Вопросы пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в районе островов Печорского муниципального округа стали темой совещания Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева с представителями областных министерств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура По итогам работы Псковской транспортной прокуратуры в текущем году в сфере безопасности перевозок выявлено 36 нарушений, внесено 12 представлений, принесено 5 протестов, направлено в суд 9 исков. В результате принятых мер все нарушения устранены. Напомним, острова Колпино и Каменка входят в состав Печорского муниципального округа. Смотрите также Транспортная прокуратура вскрыла нарушения перевозок на острова Колпино и Каменка