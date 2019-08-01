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Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене на 2%, поскольку в ночь со вторника на среду, в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, курсы валют в системах бронирования изменятся, пишет Росбалт.

Евро будет стоить 72,5 рубля, тогда как текущий курс, по которому выписываются билеты (для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка РФ), — 71 рубль за евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.

Впрочем, полагает советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, поскольку основная часть авиабилетов уже оплачена, на большинстве туристов, которые планировали летом отправиться за рубеж, подорожание не скажется.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заверил, что вследствие переноса в Россию серверов систем бронирования авиабилетов «ничего страшного не произойдет», и этот процесс, который должен завершиться к 31 октября 2021 года, не спровоцирует повышения стоимости авиабилетов.

Как заявил министр журналистам, это «нормальная, спокойная, рабочая история». По его словам, в Минтрансе понимают, «как это сделать (обеспечить перенос серверов иностранных систем бронирования в РФ — ред.)». Дитрих не думает, что «это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов».

Напомним, 1 августа стало известно, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в РФ онлайн-системы бронирования авиабилетов перенести серверы и базы данных на территорию России.