Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Десантный взвод-2020
Вечное движение жизни
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Резиновые сапоги: за и против
Собираемся в школу!
Новая эра городской среды
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
Псковские силовики обезвредили «террористов»
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё В России и мире 20.07.2020 15:312 Экс-сенатор от Псковской области Маргелов покидает пост вице-президента «Транснефти» 16.08.2020 10:420 Коммунисты призвали не впускать в страну телеведущую Малышеву 16.08.2020 10:100 В Калининграде открыли мемориальную доску в честь Тимура Апакидзе 16.08.2020 09:270 Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов 15.08.2020 22:052 Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц 15.08.2020 15:310 Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:487 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4413 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 14.08.2020 11:436 Кинотеатры, театры и бассейны возобновляют работу в Псковской области 13.08.2020 17:0125 Диктатор сорвался с цепи 14.08.2020 10:137 Люди, что же вы делаете - врач областной больницы шокирована безответственностью псковичей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Калининграде открыли мемориальную доску в честь Тимура Апакидзе

16.08.2020 10:10|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония открытия мемориальной памятной доски в честь Тимура Апакидзе состоялась 14 августа, в микрорайоне Калининграда Чкаловск. Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, знаменательное событие в жизни города приурочено к Дню воздушного флота России.

Генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе жил в доме № 14 на ул. Жиленкова, на фасаде которого отныне увековечена память этого прославленного лётчика-снайпера, Героя Российской Федерации, Заслуженного военный летчик РФ.

Тимур Апакидзе был заместителем командующего морской авиации военно-морского флота России. 26 сентября 1991 г. он первым из строевых летчиков произвел посадку на палубу авианосца «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Апакидзе учил и молодых летчиков в созданной им школе палубных летчиков, которая существует до сих пор.

Под музыку оркестра авиации Балтийского Флота состоялось торжественное открытие мемориальной доски и портрета героя. Почетное право открытия предоставили молодому поколению - летному составу 689 гвардейского Сандомирского ордена Александра Невского истребительного авиационного полка имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

С приветственными словами выступили представители Морской авиации Балтийского Флота, администрации, сослуживцы и друзья. Представитель Совета ветеранов морской авиации, полковник запаса Владимир Тузилин рассказал о процессе подготовки памятного знака, поблагодарил за помощь администрацию Калининграда, руководство Морской авиации, депутата Олега Мигунова.

Тимур Автандилович Апакидзе родился 4 марта 1954 в городе Тбилиси Грузинской ССР.

В 1986 году окончил Военно - морскую академию имени А. А. Гречко и был назначен командиром 100-го корабельного истребительного полка Центра корабельной авиации ВМФ (базовый аэродром — Саки, Крым), а позднее и начальником Центра.

26 сентября 1991 года первым из российских морских лётчиков совершил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на первом российском серийном палубном истребителе Су-27К, который сегодня известен как Су-33.

В общей сложности Апакидзе налетал 3 тысячи часов на 13 типах самолетов. На счету Апакидзе 300 посадок на палубу крейсера в Черном, Средиземном морях, в Атлантике и на Севере. Входил в пятёрку пилотов, освоивших известную во всем мире «кобру Пугачева» и «колокол».

17 июля 2001 года в 11.43 во время авиационного праздника, посвященного 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», выполняя показательный полет на самолете СУ-33, Тимур Апакидзе трагически погиб.

Похоронен 20 июля 2001 год в Москве на Троекуровском кладбище (участок 4).

На месте гибели летчика вблизи деревни Черепягино в Островском районе Псковской области создан мемориальный комплекс, его именем названа одна из центральных улиц в Острове-2, а на доме, где он жил, установлена памятная табличка.

Звание Героя Российской Федерации полковнику Тимуру Апакидзе присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники.

Теги: #морские летчики #авиация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 584 человека
16.08.2020, 11:020 Органные экскурсии-концерты состоятся сегодня в Печорах 16.08.2020, 10:420 Коммунисты призвали не впускать в страну телеведущую Малышеву 16.08.2020, 10:230 Продолжаются поиски 84-летнего мужчины, пропавшего в лесу в Себежском районе 16.08.2020, 10:100 В Калининграде открыли мемориальную доску в честь Тимура Апакидзе
16.08.2020, 09:430 165 тысяч рублей долга отдал житель Соловьев после запрета, наложенного на автомобили 16.08.2020, 09:270 Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов 16.08.2020, 09:154 Возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода на Рижском проспекте 15.08.2020, 22:052 Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц
15.08.2020, 21:450 Пенсионер пропал в себежском лесу 15.08.2020, 21:452 В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу 15.08.2020, 21:400 Спасатели могут помочь выбраться из леса по телефону 15.08.2020, 21:130 Свалку на острое Залита ликвидировали по решению суда
15.08.2020, 20:440 Псковичи приняли участие в «Гонке героев» 15.08.2020, 20:151 1 сентября торжественные линейки в Псковской области проведут для 1 и 11 классов 15.08.2020, 19:487 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020, 19:411 Псковичей приглашают на интерактивную программу «Старая крепость»
15.08.2020, 19:130 Более 1000 человек остались без горячей воды в Псковском районе 15.08.2020, 19:000 Эксперты рассказали, где туристы планируют провести новогодние каникулы 15.08.2020, 18:4413 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 15.08.2020, 18:321 Футбольный клуб «Псков» уступил в дебютном матче
15.08.2020, 18:1517 Губернатор Псковской области: Увеличилось число ковид-диссидентов  15.08.2020, 18:040 В динопарке в Великих Луках  начали монтаж входной группы и забора 15.08.2020, 18:000 ФК «Луки-Энергия» разгромил «Зенит-2» 15.08.2020, 17:350 До 29 градусов может подняться температура в Псковской области 16 августа
15.08.2020, 16:560 Водитель мопеда пострадал в ДТП в Куньинском районе  15.08.2020, 16:274 Названы условия получения «сверхвысоких пенсий» 15.08.2020, 15:580 Детский сад «Солнышко» в Порховском районе открыли после ремонта 15.08.2020, 15:310 Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
15.08.2020, 15:150 В Пскове почти год продолжается поиск мужчины в черной бейсболке 15.08.2020, 14:492 Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе 15.08.2020, 14:235 «Болела даже кожа»: псковичи делятся историями болезни COVID-19 15.08.2020, 13:540 Акция «Правильный папа» прошла в Новосокольниках
15.08.2020, 13:231 Россиян могут полностью обеспечить вакциной от COVID-19 за год 15.08.2020, 12:580 Новый клип Little Big разочаровал фанатов 15.08.2020, 12:370 Две бутылки виски украл новоржевец в магазине 15.08.2020, 12:160 В Псков прибыла команда Республики Беларусь для участия в «Десантном взводе - 2020»
15.08.2020, 11:500 Крыши трех автобусных павильонов заменили на Завеличье 15.08.2020, 11:300 Фотофакт: Новый мурал начали рисовать на улице Ипподромной в Пскове 15.08.2020, 11:160 34 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 15.08.2020, 10:5513 Михаил Ведерников: Статистика заболеваемости COVID-19 дает основания для сдержанного оптимизма
15.08.2020, 10:260 Несколько мероприятий в рамках Армейских игр пройдут в Стругах Красных 15.08.2020, 09:580 Стало известно, сколько зарабатывает руководитель юридического отдела в Пскове 15.08.2020, 09:290 В Красногородске будут судить трех друзей за кражи из гаражей 15.08.2020, 09:264 Псковичей приглашают на службу в ОМОН
15.08.2020, 09:010 Власти Сочи рассказали, сколько туристов посетили курорт этим летом 14.08.2020, 23:172 Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса 14.08.2020, 22:080 Адвокат Ефремова подписал признание вины актера 14.08.2020, 21:2115 В Псковской области возобновляется работа кинозалов, театров, аттракционов и бассейнов
14.08.2020, 21:140 Жириновский больше всех других лидеров фракций Госдумы заработал в 2019 году 14.08.2020, 20:551 В Псковскую область возвращается профессиональный футбол 14.08.2020, 20:263 Белоруссия передала РФ 32 задержанных россиянина 14.08.2020, 20:220 Три игрока ФК «Псков-747» вошли в символическую сборную футбольных талантов ПФЛ
14.08.2020, 20:170 Музей-заповедник «Михайловское» впервые представляет свою коллекцию графики в Оренбурге 14.08.2020, 19:507 Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия 14.08.2020, 19:400 Подробности поиска грибника в Псковской области раскрыл отряд «ЛизаАлерт» 14.08.2020, 19:340 Михаил Ведерников обратился к псковским участникам форума «Ладога»
14.08.2020, 19:250 Опубликованы доходы первых лиц государства за 2019 год 14.08.2020, 19:130 В Пскове засняли красивое астрономическое явление. ВИДЕО 14.08.2020, 19:1010 Дневной дозор: Нужно ли России вмешиваться в ситуацию в Белоруссии 14.08.2020, 18:554 Андрей Михеев рассказал, как Псковская область поднимет экономику с помощью нацпроекта
14.08.2020, 18:461 Скончалась певица Валентина Легкоступова 14.08.2020, 18:311 «Я влюблена в Псков!» - правнучка маршала Рокоссовского путешествует по Псковской области 14.08.2020, 18:192 Тысячи протестующих вышли к Дому правительства в Минске 14.08.2020, 18:160 С выборов главы Себежского района сняли двух кандидатов
14.08.2020, 17:591 Скверы на площади Ленина в Пскове станут привлекательнее 14.08.2020, 17:383 Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе 14.08.2020, 17:250 В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу» 14.08.2020, 17:110 В Пскове пройдет детский фестиваль «Кукарача»
14.08.2020, 16:540 Салюта и праздничных гуляний не будет на День города в Великих Луках 14.08.2020, 16:491 Марина Борисенкова обратила внимание губернатора на проблемные стройки в Пскове 14.08.2020, 16:450 Сотрудники Кадастровой палаты посетили псковский приют «Лесопилка» 14.08.2020, 16:390 Интересы инвалидов намерены учитывать при строительстве объектов в Псковской области
14.08.2020, 16:340 В России могут засекретить всю информацию об оборонной сфере 14.08.2020, 16:282 Харассмент по-псковски - пять реальных историй 14.08.2020, 16:220 «С другой стороны» с Денисом Ивановым. ВИДЕО 14.08.2020, 16:160 Псковскому приюту для бездомных собак общественники передали корм и медикаменты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.