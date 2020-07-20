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В Калининграде открыли мемориальную доску в честь Тимура Апакидзе

Торжественная церемония открытия мемориальной памятной доски в честь Тимура Апакидзе состоялась 14 августа, в микрорайоне Калининграда Чкаловск. Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, знаменательное событие в жизни города приурочено к Дню воздушного флота России.

Генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе жил в доме № 14 на ул. Жиленкова, на фасаде которого отныне увековечена память этого прославленного лётчика-снайпера, Героя Российской Федерации, Заслуженного военный летчик РФ.

Тимур Апакидзе был заместителем командующего морской авиации военно-морского флота России. 26 сентября 1991 г. он первым из строевых летчиков произвел посадку на палубу авианосца «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Апакидзе учил и молодых летчиков в созданной им школе палубных летчиков, которая существует до сих пор.

Под музыку оркестра авиации Балтийского Флота состоялось торжественное открытие мемориальной доски и портрета героя. Почетное право открытия предоставили молодому поколению - летному составу 689 гвардейского Сандомирского ордена Александра Невского истребительного авиационного полка имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

С приветственными словами выступили представители Морской авиации Балтийского Флота, администрации, сослуживцы и друзья. Представитель Совета ветеранов морской авиации, полковник запаса Владимир Тузилин рассказал о процессе подготовки памятного знака, поблагодарил за помощь администрацию Калининграда, руководство Морской авиации, депутата Олега Мигунова.

Тимур Автандилович Апакидзе родился 4 марта 1954 в городе Тбилиси Грузинской ССР.

В 1986 году окончил Военно - морскую академию имени А. А. Гречко и был назначен командиром 100-го корабельного истребительного полка Центра корабельной авиации ВМФ (базовый аэродром — Саки, Крым), а позднее и начальником Центра.

26 сентября 1991 года первым из российских морских лётчиков совершил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на первом российском серийном палубном истребителе Су-27К, который сегодня известен как Су-33.

В общей сложности Апакидзе налетал 3 тысячи часов на 13 типах самолетов. На счету Апакидзе 300 посадок на палубу крейсера в Черном, Средиземном морях, в Атлантике и на Севере. Входил в пятёрку пилотов, освоивших известную во всем мире «кобру Пугачева» и «колокол».

17 июля 2001 года в 11.43 во время авиационного праздника, посвященного 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», выполняя показательный полет на самолете СУ-33, Тимур Апакидзе трагически погиб.

Похоронен 20 июля 2001 год в Москве на Троекуровском кладбище (участок 4).

На месте гибели летчика вблизи деревни Черепягино в Островском районе Псковской области создан мемориальный комплекс, его именем названа одна из центральных улиц в Острове-2, а на доме, где он жил, установлена памятная табличка.

Звание Героя Российской Федерации полковнику Тимуру Апакидзе присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники.