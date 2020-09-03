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Псковская область и Республика Беларусь подписали трехлетний план по укреплению сотрудничества

План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписан во вторник, 1 декабря, в ходе очередного заседания рабочей группы по развитию сотрудничества. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, план мероприятий включает в себя 14 направлений взаимодействия в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, туризма, труда и социальной защиты, культуры, образования и науки, молодежной политики.

Глава региона, комментируя подписание трехлетнего плана мероприятий, подчеркнул, что над его формированием специалисты обеих сторон усиленно трудились на протяжении двух месяцев, документ отражает приоритетные направления взаимодействия. «Хочу сказать искренние слова благодарности белорусским коллегам. Действительно, большая работа была проведена по подготовке заседания рабочей группы. Документ мы с вами подписали виртуально, но самое главное, чтобы задачи были не виртуальные, чтобы документ стал руководством к действию. Исходя из того, как тесно наши коллеги друг с другом взаимодействуют, я уверен, что все планы будут выполнены, это даст еще один дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими государствами», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Основной задачей на ближайшую перспективу в вопросах сотрудничества Игорь Петришенко обозначил восстановление товарооборота Псковской области с Республикой Беларусь. В текущем году показатели ниже из-за введенных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19. «В новый год нашего сотрудничества мы вступаем с новыми планами, новыми идеями, новыми подходами. Я думаю, что сегодняшнее заседание прошло не только в достаточно теплой и дружеской, но и заинтересованной атмосфере. Наряду с теми вопросами, которые мы штатно наметили, появились новые идеи, новые подходы. Уверен, любые предложения, направленные на развитие сотрудничества между Белоруссией и Псковской областью, будут находить отклик как в администрации региона, а так и правительстве Республики. Мы конструктивно продолжим реализацию тех планов, которые наметили», - подчеркнул Игорь Петришенко.

Отметим, из-за эпидобстановки заседание совместной рабочей группы прошло в онлайн-формате. В мероприятии, помимо руководителя региона и заместителя председателя правительства Республики Беларусь, приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель представительства МИД Росси в Пскове Александр Иванов, заместители губернатора Псковской области, руководители профильных региональных комитетов, посредством телемоста - представители различных ведомств республиканского правительства.

По итогам выступлений участников заседания по вопросам повестки дня был определен ряд актуальных вопросов по вопросам развития взаимодействия. Все предложения нашли свое отражение в протоколе заседания рабочей группы. Михаил Ведерников и Игорь Петришенко также дали ряд поручений для активизации работы по ключевым направлениям совместной работы.

Напомним, активизация двусторонних отношений, проработка перспективных направлений сотрудничества стали центральными темами во время визита делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в Республику Беларусь в сентябре текущего года. Глава региона посетил ряд инфраструктурных объектов, фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки», а также обсудил актуальные вопросы с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.