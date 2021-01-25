В России и мире

Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Эстонии

В странах Балтии за сутки зафиксировали 2716 заражений коронавирусом, из них в Эстонии - 1 536, в Латвии - 746, в Литве - 434 новых случая. Суточный показатель заболеваемости в Эстонии стал наивысшим за последние 10 дней.

Накануне зарегистрировали 1420 новых случая коронавируса, 3 марта - 1 467 заражений, 27 февраля - 1 204, 26 февраля - 1 154 случая. Всего с начала пандемии в Эстонии выявили 72 144 случаев заболевания COVID-19, пишет «Интерфакс».

За сутки скончались 14 заболевших, всего умерли от коронавируса 637 человек.

Смотрите также Александр Нестерук озабочен распространением коронавируса в Эстонии

Одной дозой вакцинированы 92 270 человек (6,934% от численности населения), курс вакцинации завершен у 42 234 человек (3,178%).

В Латвии за сутки скончались 14 человек с COVID-19, всего - 1680 заболевших. С начала пандемии коронавирус в стране выявили у 89 414 человек. Накануне зафиксировали 646 случаев заражения.

В Литве за сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Всего от коронавируса в Литве скончались 3303 человека, связанных с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - 6620 смертей.

Общее число заболевших с начала пандемии в Литве увеличилось до 201 335. Накануне было выявлено 517 новых случаев заражения.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 200 063 человека, двумя дозами - 80 502 человека.