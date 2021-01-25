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В Минздраве заявили о возможности третьей волны COVID-19 в России

Показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», - цитирует ее ТАСС.

Проводятся необходимые меры для того, чтобы этого не допустить и добиться популяционного иммунитета к коронавирусу в стране, добавила Татьяна Семенова.