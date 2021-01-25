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Российские власти разъяснили формулировку «неуважение к власти» из КоАП

Российские власти объяснили, что значит формулировка «неуважение к власти» из новой статьи КоАП. Как сообщает РБК, правительство ответило на жалобы 17 россиян, преследуемых по статье КоАП о «неуважении к власти».

Бывший уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин направил в Страсбург свои возражения (на момент отправки документа, 21 мая, занимал свой пост) на жалобы россиян, которые были подвергнуты штрафам или административному аресту по статье о неуважении к власти (ч. 3, 4 и 5 ст. 20.1 КоАП). Текст позиции российского правительства, направленный в суд в рамках процедуры коммуникации жалобы, предоставили в проекте «Сетевые свободы» международной правозащитной группы «Агора». О том, что Гальперина отправили в отставку, стало известно 26 мая — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Страсбург рассматривает 19 таких жалоб от 17 заявителей, среди них — погибший главред нижегородского издания Koza.press Ирина Славина, которую в 2019 году преследовали за пост об установке мемориальной доски Сталину в Шахунье; Славина заменила пару букв в названии этого города и была оштрафована на 70 тыс. руб. Спустя год Славина покончила с собой возле здания регионального ГУ МВД. Другой заявитель — уральский политолог Федор Крашенинников, который стал первым арестованным по статье о неуважении к власти после поста о судьях Конституционного суда, одобривших «обнуление» президентских сроков. Все заявители считают, что Россия нарушила в отношении них ст. 10 Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, некоторые также жалуются на нарушение ст. 6 о праве на справедливый суд и ст. 5 о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Один из тезисов заявителей состоит в том, что формулировки статьи КоАП о «неуважении к власти» «крайне неопределенные». Гальперин дает свое толкование этой нормы. Ответственность наступает за действие, которое «выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», пишет занимавший пост представителя России в ЕСПЧ.

«Специальным и обязательным объектом данных действий является нравственность, и проявляются эти действия в форме наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний как в отношении граждан, входящих в информационные сети, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом», — сказано в документе.

Под «распространением информации» следует понимать ее опубликование в интернете, говорится в ответах России на вопросы Страсбурга. Закон не допускает при использовании русского языка как государственного употребление «слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительного аналога в русском языке», пишет Гальперин. Под использованием русского языка как государственного в законодательстве понимается его применение в официальных документах, СМИ или рекламе.

Нормы КоАП, посвященные неуважению к власти, не содержат таких формулировок, отметил РБК руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов. Фрагмент ответа экс-представителя правительства в ЕСПЧ, где говорится о «цинизме и бесстыдстве», встречается в научной статье 1997 года, где речь идет о практике по уголовной статье о хулиганстве. Фразы о желании противопоставить себя обществу и выразить пренебрежительное отношение к нему взяты из постановления пленума Верховного суда, также посвященном практике по статье УК о хулиганстве.

В ответах на вопросы ЕСПЧ бывший представитель России немного видоизменил эти формулировки, добавив в первом случае упоминание «граждан, входящих в информационные сети», а во втором — упоминание «государства, официальных символов Российской Федерации, Конституции и органов, осуществляющих государственную власть».

В России «нет запрета на высказывание мнения, в том числе негативного, в адрес государственной власти, ее органов, однако такие высказывания не должны выражаться в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», говорится также в возражениях занимавшего пост представителя России. По его мнению, «заявители могли беспрепятственно выражать несогласие с политикой государства, не используя при этом ненормативную лексику».

ЕСПЧ неоднократно приходил к выводу, что «пределы допустимой критики в отношении политика шире, чем в отношении физического лица», однако «эта критика все же имеет границы», и ст. 10 Европейской конвенции «не гарантирует полностью неограниченной свободы выражения мнения в отношении вопросов, вызывающих серьезную общественную озабоченность в отношении политических деятелей», указывает Гальперин, при этом он ссылается на особое мнение судьи ЕСПЧ Марии Элосеги по делу коммуниста Валерия Рашкина, с которого Вячеслав Володин, на тот момент вице-спикер Госдумы, в 2010 году взыскал 1 млн руб. по иску о защите чести и достоинства.

Положения об ответственности за неуважение к власти появились в КоАП в марте 2019 года, проект соответствующих поправок в Госдуму внес сенатор Андрей Клишас. В Совете по правам человека возражали против принятия этого закона. Ч. 3 ст. 20.1 КоАП предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первичное такое правонарушение, ч. 4 — штраф до 200 тыс., а также арест на срок до 15 суток за повторное. Ч. 5 той же статьи предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или до 15 суток ареста, если правонарушение происходит по меньшей мере в третий раз. Закон также предусматривает возможность блокировки якобы оскорбительных для властей материалов.